【「METAL BUILD ストライクフリーダムガンダム 〈リバイバル版〉」抽選予約販売】 応募期間：3月5日13時59分まで 当選発表：3月6日 価格：38,500円

あみあみにて、「METAL BUILD ストライクフリーダムガンダム 〈リバイバル版〉」の抽選予約販売が3月5日13時59分まで実施されている。当選発表は3月6日で、価格は38,500円。

本抽選はあみあみのメールマガジン購読設定を行なっており、2025年3月3日～2026年3月2日の期間にあみあみ通販本店にて購入した商品を受け取っているユーザーが優先対象となる。当選発表のメールは当選者のみに配信する。また、商品発送は入荷後に行なう。

「METAL BUILD ストライクフリーダムガンダム 〈リバイバル版〉」は6月に発売予定のBANDAI SPIRITSのアクションフィギュア。2015年に発売した「METAL BUILD ストライクフリーダムガンダム」から梱包形態の変更と補助支柱の追加を実施したもので、細やかな造形と電解メッキを使用した金属関節が特徴。

