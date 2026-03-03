女優の高畑充希が３日、都内で行われた映画「ウィキッド 永遠の約束」（ジョン・Ｍ・チュウ監督、６日公開）の日本語吹替版最速上映イベントに登壇した。

１月２８日に俳優の夫・岡田将生との間にもうけた第１子の出産を発表後、初の公の場。役柄にちなみ、グリーンのジャケットに黒のロングスカート姿で登壇した。時折、笑みを浮かべながら作品の魅力を語り、ママとしての充実ぶりをうかがわせた。

今年で芸能生活２０周年。仕事の向き合い方について「チームワークをもって作品を作っても、クランクアップや千秋楽で別れが来てしまいます。先輩から『続けていたら、また絶対会えるから』と言われて、その言葉のおかげで勇気をもらいました。だから、別れも悪くないかな」と前向きに語った。

作品にちなみ「永遠に変えたくない瞬間」をテーマにトークを展開。高畑は「去年と今年、花粉症になってないんです」と告白。「自分は花粉症ではない」と自らに言い聞かせて、その効果なのか、症状が出ていないという。

同映画は昨年３月に公開された「ウィキッド ふたりの魔女」の続編。高畑は自由のために孤独に戦う“悪い魔女”エルファバ役、清水美依紗がオズの民衆の希望である“善い魔女”グリンダ役の声を担当した。共演は清水、海宝直人、入野自由、ｋｅｍｉｏ、ゆりやんレトリィバァら。