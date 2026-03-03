25周年セレモニーの模様 （C）ORICON NewS inc.

　俳優・仲里依紗、千葉雄大、森崎ウィン、永尾柚乃が3日、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で25周年セレモニーに参加した。

　USJは、今年3月31日に開業25周年を迎える。アニバーサルイヤーにあたり、あす4日から「Discover U!!!（ディスカバー・ユー）」をテーマに、記念プログラムが幕を開ける。先がけて3日には、報道陣らに『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜』などが公開された。

　あいにくの雨模様となったが、仲、千葉、森崎、永尾は元気に来場し、セレモニーではパレードの“超Discover U!!!”タイムのダンスを、パークの仲間たちと一緒にノリノリで披露。

　“超Discover U!!!”タイムでは、パレードがルート上で一時ストップし、エンターテイナーとゲストが一緒になって、ルール無用で踊り狂う。フラッグを振ったり、全員でジャンプしたり、大はしゃぎとなった。

　仲、千葉、森崎、永尾は、共演経験などがある。仲は「暗い現場とかだよね」と笑わせ、ドラマや映画とはまた違い「楽しい現場でこうやってダンスできた思い出がすごく幸せ」と満面の笑みだった。