仲里依紗・千葉雄大・森崎ウィン・永尾柚乃、USJで“ルール無用”踊りまくり
俳優・仲里依紗、千葉雄大、森崎ウィン、永尾柚乃が3日、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で25周年セレモニーに参加した。
【写真】かわいすぎ！カラフル衣装で登場したキティちゃん
USJは、今年3月31日に開業25周年を迎える。アニバーサルイヤーにあたり、あす4日から「Discover U!!!（ディスカバー・ユー）」をテーマに、記念プログラムが幕を開ける。先がけて3日には、報道陣らに『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜』などが公開された。
あいにくの雨模様となったが、仲、千葉、森崎、永尾は元気に来場し、セレモニーではパレードの“超Discover U!!!”タイムのダンスを、パークの仲間たちと一緒にノリノリで披露。
“超Discover U!!!”タイムでは、パレードがルート上で一時ストップし、エンターテイナーとゲストが一緒になって、ルール無用で踊り狂う。フラッグを振ったり、全員でジャンプしたり、大はしゃぎとなった。
仲、千葉、森崎、永尾は、共演経験などがある。仲は「暗い現場とかだよね」と笑わせ、ドラマや映画とはまた違い「楽しい現場でこうやってダンスできた思い出がすごく幸せ」と満面の笑みだった。
