「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 強化試合、侍ジャパン−阪神」（３日、京セラドーム大阪）

阪神・藤川球児監督が試合前の公式会見に臨み、「昨日のオリックスさんとのゲームを見ていたが、もう少しリラックスした日本代表のために本気でぶつかっていこうかなと思います」と語った。

侍ジャパンに選出されている佐藤輝、森下、坂本を抜きにした戦い。相手は大谷らパワーヒッターが揃うが、「スモールベースボールの部分を見せることができれば勝機はあるし、なぜか分かりませんけど、それが日本代表のヒントになるのかな、なんて勝手に思っています」とうなずいた。

佐藤輝、森下、坂本とも再会し、「タイガースでは彼らは動物で言えばライオンのような、どっしり構えて、獲物が来るのを待つというようなスタイルなんですけども。日本代表に行けば、ＭＬＢの選手たちがいて、ライオンだった選手たちもそうではない姿になって挨拶にやってきましたけども」と、独特な言い回しで立ち位置を表現。「そういった部分で環境が変われば、考え方も変わる。いろんな経験をして、タイガースに戻ってきてほしいし、何よりも日本代表として、タイガースを代表して、素晴らしい成績を収めて帰還することを待ちたい」と語った。