9月19日に開幕を迎えるアジア大会（愛知・名古屋）は、3日で開幕まで200日となった。

9月開幕 アジア大会（愛知・名古屋）競技スケジュールを発表 41競技が実施 32年ぶりの日本開催

この日、eスポーツのアジア大会日本代表候補20人が、パフォーマンス向上と健康の両立を目的とした合宿を開催。行った場所は各競技の日本代表が集うNTC（ナショナルトレーニングセンター）で、eスポーツでは史上初となる。

また『ぷよぷよeスポーツ』の25年シーズン年間王者の小学4年生、ゆうき選手（10）が参加。初の強化合宿に「学校の授業みたいだけど休憩が30分もあって、しかもぷよぷよもあって、エア学校みたいで楽しい」、「学校より面白かった」と小学生らしさを見せた。

アジア大会の日本開催は1958年東京、1994年の広島以来32年ぶり。53会場で41競技の熱戦が繰り広げられる。

競技は開会式前の9月10日の男子バスケットボールで始まり、開会式翌日の9月20日の男子トライアスロンで大会最初のメダリストが決定。また9月19日から23日までのシルバーウィーク期間中に100種目以上のメダルマッチが行われる。

日本は前回大会（中国・杭州）で、金52、銀67、銅69の計188個のメダルを獲得した。