「普通のケンカとは違う」“鉢植え”めぐり30分口論　84歳男性を押し倒し死亡させた疑いで52歳の男逮捕　2人に面識なし　千葉

高齢男性を押し倒してけがをさせた疑いで、52歳の男を逮捕。

男性は搬送先の病院で死亡しました。

事件のきっかけは鉢植えを巡るトラブルでした。

安藤哲也容疑者（52）は千葉・浦安市の住宅街の路上で、84歳の金村正雄さんこと韓国籍の金正雄さんを押し倒し、死亡させた疑いが持たれています。

事件が起きたのは1日午後4時ごろ。

近所の人が男性2人の口論を聞いたといいます。

近隣住民：

大きい声で怒鳴り合っていたんです、2人で。片っぽの人が「手をつけるな」とか「警察を呼べ」とか一方的な会話で、大きい声で30分くらいですかね、怒鳴って「警察を呼べ」とかどうのこうの言って、私の感じでは「これはヤバい」「普通のケンカとは違うな」と思った。

ただならぬ雰囲気の口論が約30分にわたり続いていたといいます。

近隣住民：

怒鳴り声が消えて「これで終わったんだな」と思って、そうしたら倒れていた、人が。それで駆けつけたんです。

金村さんは意識不明の重体となり、その後、死亡が確認されました。

警察によりますと、2人に面識はなかったということですが、何らかの事情で金村さんが安藤容疑者の自宅を訪問。

その際、鉢植えについて口論になり、事件に発展したとみられています。

調べに対し、安藤容疑者は「体はぶつかったが押し倒していないし、腕もつかんでいない」と容疑を一部否認しているということです。

警察は、安藤容疑者が犯行に至った動機などを調べています。