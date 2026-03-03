ピンの新・中空アイアンが2位にランクイン 店員も「予想以上」という売れ行きの背景は？【週間ギアランキング】
約1年半にわたり、アイアン部門の絶対王者として君臨してきた『スリクソン ZXi5』。今週も首位になっているが、ピンの新作『i540』が初登場で2位になり、1位にあと一歩まで迫った。『i540』の売れ行きについて二木ゴルフ水戸店の山本直樹さんに聞いた。
【写真】4位〜10位も発表！ アイアン売り上げランキング
「正直に言うと予想以上に売れています。決して大々的に宣伝していた商品ではないのですが、幅広いお客さんが買っていきます。ピンだと『i240』や『G440』も人気がありますが、今年は『i540』を購入するお客さんが多いです」人気の要因は？「最大の理由は中空設計で飛距離性能が高いのに打感が良いこと。インナーエアを搭載したことによって、今までの中空アイアンとはまったく違う打感になっています。他メーカーの中空アイアンを使っていた人も『i540』に乗り換える人が増えていて、試打をした人からの評価が高い。今後はさらに売り上げを伸ばしていきそうです」 『G440』シリーズがロングセラーになっているピンだが、今年は『i540』もNo.1となるのか!? （アイアンランキング）1位 ダンロップ スリクソン ZXi52位 ピン i5403位 ダンロップ ゼクシオ14◇ ◇ ◇44モデルのアイアンをロボット試打で調査！ 「【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打」で結果を公開中
