■全国の4日（水）の天気

本州南岸の低気圧は、4日は関東の南東から北日本の東へ発達しながら進む見込みです。関東甲信では、朝にかけて山沿いを中心に大雪となる所があるでしょう。北日本は広く雪が降り、太平洋側を中心に大雪になりそうです。

夕方までの予想降雪量は、北海道（太平洋側）で50センチ、東北（太平洋側）で40センチ、関東甲信で30センチとなっています。交通障害に十分注意が必要です。北陸から山陰は、冷たい雨が降る見込みです。九州や四国、東海は晴れる所が多く、関東も、午後は晴れ間が広がるでしょう。

朝の気温は、西・東日本で3日より低くなりますが、強く冷え込む所はなさそうです。日中の気温は、全国的にほぼ平年並みで、東京都心は14℃まで上がりそうです。ただ、全国的に風が強く、数字ほどの暖かさはなさそうです。風を通しにくい服装でお出かけ下さい。

また、九州から関東にかけて、花粉の飛散が非常に多くなり、極めて多く飛散する所もありそうです。万全の対策をして下さい。

【予想最低気温（前日差）】

札幌　　　0℃（＋1　3月下旬）
仙台　　　1℃（-1　3月中旬）
新潟　　　5℃（-1　4月上旬）
東京都心　4℃（-3　平年並み）
名古屋　　9℃（-2　4月中旬）
大阪　　　9℃（-2　4月上旬）
広島　　　9℃（-1　4月上旬）
高知　　　10℃（-3　4月上旬）
福岡　　　10℃（±0　4月上旬）
鹿児島　　10℃（-6　3月下旬）
那覇　　　17℃（-1　3月中旬）

【予想最高気温（前日差）】
札幌　　　3℃（-1　平年並み）
仙台　　　7℃（＋2　2月下旬）
新潟　　　10℃（＋1　3月中旬）
東京都心　14℃（＋3　3月中旬）
名古屋　　13℃（-2　平年並み）
大阪　　　12℃（-1　2月下旬）
広島　　　13℃（-3　平年並み）
高知　　　17℃（-3　3月下旬）
福岡　　　13℃（±0　2月下旬）
鹿児島　　20℃（±0　4月上旬）
那覇　　　23℃（＋1　3月下旬）

■全国の週間予報

5日も、北海道や東北北部は大雪となる所がありそうです。東北南部から沖縄は、晴れる見込みです。6日は、北海道や東北北部の天気は回復しますが、沖縄や九州、中国四国は雨が降り出し、7日は東日本や北日本を中心に雨や雪が降りそうです。

8日頃は、北海道から北陸で雪の所が多く、風が強まって荒れた天気になりそうです。その後も北日本の日本海側では雪や雨が続くでしょう。