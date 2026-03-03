■全国の4日（水）の天気

本州南岸の低気圧は、4日は関東の南東から北日本の東へ発達しながら進む見込みです。関東甲信では、朝にかけて山沿いを中心に大雪となる所があるでしょう。北日本は広く雪が降り、太平洋側を中心に大雪になりそうです。

夕方までの予想降雪量は、北海道（太平洋側）で50センチ、東北（太平洋側）で40センチ、関東甲信で30センチとなっています。交通障害に十分注意が必要です。北陸から山陰は、冷たい雨が降る見込みです。九州や四国、東海は晴れる所が多く、関東も、午後は晴れ間が広がるでしょう。

朝の気温は、西・東日本で3日より低くなりますが、強く冷え込む所はなさそうです。日中の気温は、全国的にほぼ平年並みで、東京都心は14℃まで上がりそうです。ただ、全国的に風が強く、数字ほどの暖かさはなさそうです。風を通しにくい服装でお出かけ下さい。

また、九州から関東にかけて、花粉の飛散が非常に多くなり、極めて多く飛散する所もありそうです。万全の対策をして下さい。

【予想最低気温（前日差）】

札幌 0℃（＋1 3月下旬）

仙台 1℃（-1 3月中旬）

新潟 5℃（-1 4月上旬）

東京都心 4℃（-3 平年並み）

名古屋 9℃（-2 4月中旬）

大阪 9℃（-2 4月上旬）

広島 9℃（-1 4月上旬）

高知 10℃（-3 4月上旬）

福岡 10℃（±0 4月上旬）

鹿児島 10℃（-6 3月下旬）

那覇 17℃（-1 3月中旬）

【予想最高気温（前日差）】

札幌 3℃（-1 平年並み）

仙台 7℃（＋2 2月下旬）

新潟 10℃（＋1 3月中旬）

東京都心 14℃（＋3 3月中旬）

名古屋 13℃（-2 平年並み）

大阪 12℃（-1 2月下旬）

広島 13℃（-3 平年並み）

高知 17℃（-3 3月下旬）

福岡 13℃（±0 2月下旬）

鹿児島 20℃（±0 4月上旬）

那覇 23℃（＋1 3月下旬）

■全国の週間予報

5日も、北海道や東北北部は大雪となる所がありそうです。東北南部から沖縄は、晴れる見込みです。6日は、北海道や東北北部の天気は回復しますが、沖縄や九州、中国四国は雨が降り出し、7日は東日本や北日本を中心に雨や雪が降りそうです。

8日頃は、北海道から北陸で雪の所が多く、風が強まって荒れた天気になりそうです。その後も北日本の日本海側では雪や雨が続くでしょう。