女優の高畑充希（34）が3日、都内で日本語吹き替え版の声優を務めた米映画「ウィキッド 永遠の約束」（6日公開）の上映会で舞台あいさつした。今年1月28日に夫で俳優の岡田将生（36）との間に第1子が誕生したことを報告してから初の公の場。黒のロングスカートにカーキのジャケット姿で登壇し、客席に笑顔で手を振った。

“悪い魔女”エルファバの声を演じるうえで苦労した点について「今作ではどんどん悪に仕立て上げられていく様が加速していって、こうしたいのにうまくならないというもどかしいシーンも多かった」と振り返ると、「収録しながらつらいなと思っていたこともあった。涙腺にくる曲も多いので、映像見ながら泣かないようにしていました」と明かした。

楽曲フォーグッドは「もうイントロでやばい」といい、収録では相手役の清水美依紗と向き合って歌い「目線やちょっとした顔の動きとか、凄く助けられる。気持ちを持っていってもらえる。本物がいる！本物と歌ってる！という高揚感がありましたし、素敵な時間でした」と感謝。「行く前に映像をいっぱい見て泣くだけ泣いて、自分が歌う時はもう泣かないように、頑張っていきました」と語った。

タイトル「永遠の約束」にちなみ、“人生の中で永遠に変えたくない瞬間は？”との問いにはフリップで「脱花粉」と回答。「ちょうど今年と去年、花粉症が来ていないので。これが一生続けばいいな。一昨年はずるずるでした」と明かした。対策をしたか問われると「私は花粉症ではないという洗脳」と笑いながら「大事ですよね。思い込みをずっと自分に浴びせていました」と話した。

高畑と岡田は、24年に配信されたドラマ「1122 いいふうふ」で夫婦役で初共演。同年11月に結婚を発表。昨年7月に高畑の第1子妊娠を発表していた。