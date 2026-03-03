高畑充希、第1子出産後初公の場で笑顔 美しいスタイル際立つ衣装で登場 夫は岡田将生
俳優の高畑充希（34）が3日、都内で行われた映画『ウィキッド 永遠の約束』舞台あいさつ付き日本語吹替版最速上映イベントに登壇。今年1月28日に、夫で俳優の岡田将生（36）との第1子出産を発表してから初の公の場となった。
【全身ショット】相変わらず綺麗…！ママになった高畑充希
イベントで高畑は、濃い緑のジャケットに黒のシースルーのスカート姿で登場し美しいスタイルを披露。客席からの大きな拍手に笑顔で応えながら「今日は寒いですよね。そんな中、お越しいただきまして本当にありがとうございます」と客席へ感謝した。
続けて「『ウィキッド』2部作が今回で完結ということで、手を離れて先にいってしまうのが寂しいなという気持ちで、今日この場に立たせていただいています。皆さんと一緒に楽しい時間を過ごせたらうれしいなと思います」と笑顔であいさつした。
2人は24年11月19日に結婚を発表。昨年7月に所属事務所を通じて第1子妊娠を発表。昨年11月には、大きなお腹を抱えてイベントに登壇する姿も見られていた。
20年以上愛され続ける不朽のミュージカルを映画化し、ブロードウェイミュージカル映画として歴代世界興行収入1位を樹立した『ウィキッド ふたりの魔女』。本作は、その物語の続編となり、6日に全国公開される。
日本語吹替版では、自由のため孤独に戦う“悪い魔女”エルファバ（シンシア・エリヴォ）役を高畑が、民衆の希望である“善い魔女”グリンダ（アリアナ・グランデ）役を清水美依紗が続投する。
イベントには、清水美依紗、海宝直人、入野自由、kemio、ゆりやんレトリィバァも登壇した。
