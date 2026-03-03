ヨルシカがライブツアー『一人称』追加公演発表 7月29日、30日に横浜アリーナ公演
あす3月4日に3年ぶりとなるアルバム『二人称』をリリースするヨルシカ。すでに案内されている全国5都市で行うライブツアー『一人称』の追加公演として、7月に神奈川・横浜アリーナでの開催を発表した。
【写真】気になりすぎる…！ヨルシカ、異例の書簡型小説『二人称』の商品イメージ画像
話題となっている書簡形小説『二人称』とデジタルアルバム『二人称』をもとに、新しいコンセプト公演を予定している。きょう3日より、ヨルシカのスマホサイト『後書き』会員向けに先行受付を開始した。
■『ヨルシカ LIVE TOUR 2026「一人称」』日程
【追加公演】
7月29日（水）神奈川・横浜アリーナ
7月30日（木）神奈川・横浜アリーナ
【発表済み公演】
3月21日（土）宮城・ゼビオアリーナ仙台
3月22日（日）宮城・ゼビオアリーナ仙台
4月18日（土）大阪・大阪城ホール
4月19日（日）大阪・大阪城ホール
5月30日（土）愛知・名古屋 日本ガイシホール
5月31日（日）愛知・名古屋 日本ガイシホール
8月4日（火）福岡・マリンメッセ福岡A館
8月5日（水）福岡・マリンメッセ福岡A館
9月15日（火）千葉・LaLa arena TOKYO-BAY
9月16日（水）千葉・LaLa arena TOKYO-BAY
