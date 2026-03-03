「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 強化試合、侍ジャパン−阪神」（３日、京セラドーム大阪）

スタメンが発表され、侍ジャパンは大谷翔平選手が「１番・ＤＨ」に座った。

試合前会見で「１、２番を変えてみようかと思います。どのように変わるか見たい」と語っていた井端監督。ドジャースでも慣れ親しんだ打順に大谷を置き、２番に近藤を配置。指揮官は「慣れて１番を打っているというのもありますので、その雰囲気は確認したいなと思います」と意図を説明し、中軸は鈴木、村上、岡本、吉田と並ぶ形となり、ＭＬＢ組野手が全員先発オーダーに入った。

先発は高橋宏斗投手がマウンドに上がる。バンテリンドームで行われた壮行試合で大勢の緊急降板によりスクランブル登板して以来となる。

以下、両チームのオーダー。

【侍ジャパン】

１番・ＤＨ 大谷

２番・右翼 近藤

３番・中堅 鈴木

４番・一塁 村上

５番・三塁 岡本

６番・左翼 吉田

７番・二塁 牧

８番・遊撃 源田

９番・捕手 中村

【阪神】

１番・中堅 近本

２番・二塁 中野

３番・左翼 中川

４番・一塁 大山

５番・ＤＨ 前川

６番・遊撃 ディベイニー

７番・三塁 高寺

８番・右翼 小野寺

９番・捕手 伏見