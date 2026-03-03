新設Ｇ３「第１回ワールドサイクリスト支援競輪ｉｎ取手」が１２日から１５日まで、茨城県の取手競輪場で開催される。このＰＲのため茨城県自転車競技事務所の安藏幹泰所長ら関係者が３日、マルチタレントとして活躍している柳瀬さきを伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

昨年１２月以降はＧ３を２回優勝するなど本来の地力を発揮している松浦悠士（広島）、１日に久留米Ｆ１でデビュー通算５００勝を達成した佐藤慎太郎（福島）など実力者、個性派がズラリ。そんな中、節間は毎日ＹｏｕＴｕｂｅ配信に出演する柳瀬は一切のよどみなく注目の選手を挙げる。

「高橋晋也選手（福島）は競走得点が下がってはいますが、１月の西武園Ｆ１は自力で力強いレースをしていました。あと、２班でも河野通孝選手（茨城）にも注目。地元選手が準決、決勝に勝ち上がって開催を盛り上げてほしいです！」。車券の調子が「最近、いいんですよ〜」と胸を張るだけに、まさに“金言”になるかもしれない。

今大会は、自転車トラック競技の国際大会で活躍を目指す選手の育成、強化に関する事業の実施が主な目的。１５日にはナショナルチームの中野慎詞（岩手）と中石湊（北海道）がトークショーを行うほか、佐藤水菜（神奈川）が使用している自転車の展示などもある。

他にも１４日はＳ班の吉田拓矢（茨城）、本紙評論家でプロ野球・阪神の糸井嘉男ＳＡが来場するなどイベントは多彩。なお、売り上げ目標は４６億円に設定している。