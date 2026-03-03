９月に開幕する愛知アジア大会に向けた、ｅスポーツ代表候補選手の強化合宿が３日、都内のナショナルトレーニングセンター（ＮＴＣ）で行われた。

今回のアジア大会では、前回の杭州大会に続いてｅスポーツ競技が実施され、７種９タイトルに日本から代表団が派遣される。この日は２０人近い代表候補選手がＮＴＣに集まり、筑波大の松井崇准準教授のｅスポーツと運動科学についての講義を受講。

さらに「ポケモンユナイト」部門のＳｉｇａｎａｋｉ（シガナキ）、Ｍａ・ｓｈ１ｏ（マシオ）が脳の活動を計測する機器をつけて試合を実演した。２人は「ミュウツー（ポケモンの一種）みたい」と興奮の様子だった。

五輪選手も利用する施設での体験にＳｈｉｇａｎａｋｉは「すごいなっていう単純な驚きが一番大きかった。心拍数のことで試合前に運動したりとかは、結構生かせそうだったので、普段の練習から取り組みたいと思った」と笑顔を見せた。

ＮＴＣ内には今年６月にｅスポーツの練習と研究に特化したスペース「ｅスポーツラボ（仮称）」が設置される予定だ。日本ｅスポーツ協会（ＪｅＳＵ）選手強化担当の福田真澄氏は「アジア競技大会後も（ラボは）あると聞いている。うまく活用していきたい」と期待を寄せていた。