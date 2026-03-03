ケガ人続出に頭を悩ませている日本代表・森保一監督（57）にとって大きな朗報である。イタリア・セリエAパルマに所属する第1GK鈴木彩艶（23）が、約3カ月ぶりに戦列復帰したからだ。

【もっと読む】拡大Ｗ杯の驚きの賞金総額 一次リーグ敗退でも14億円の“残念賞”、優勝賞金は…

昨年11月に左手を骨折した鈴木は、長期間のリハビリを余儀なくされていたが、次節.8日のフィオレンティーナ戦で実戦復帰後、3月下旬のイングランド遠征で代表に復帰して6月11日開幕の北中米W杯に臨むというのが、森保ジャパンの描く青写真という。

そんな日本代表にあって「W杯のGK枠3人」の人選に「大きな変化がある」と、サッカー関係者が前置きしてこう言う。

「第3GKにはこれまで、1998年フランス大会の小島伸幸や2022年カタール大会の川島永嗣といったベテランの精神的支柱、02年日韓大会の曽ケ端準や18年ロシア大会の中村航輔ら若手の有望株が選出された。でも、日本代表は10年南ア大会と22年カタール大会の決勝トーナメント1回戦でPK戦決着にもつれ、2度とも敗退している。森保監督は『目標とするW杯優勝にはPKで勝つ準備をしなければならない』と話しており、PK職人をW杯本大会に連れていく腹積もりにしているようです」（前出の関係者）

そこで現在、実施されている「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」だ。

この百年構想リーグは、ドローの場合は「PK戦で勝ち負け完全決着」の新ルールで行われており、「JクラブのGKは『代表歴も代表DFとの連係も関係ない。PK職人になればW杯に行ける』と鼻息を荒くしている」（前出の関係者）。

百年構想リーグの開幕戦（2月6日）となったJ1神戸-京都戦は、1-1からPK戦にもつれ、神戸GK前川黛也がPKを2本ストップした。

もともとPKが得意の前川。W杯メンバー入りも夢ではない──。

◇ ◇ ◇

W杯は規模が拡大したが、それ以上に賞金総額も驚くほど膨れ上がっている。なんでも、一次リーグ敗退でも14億円の“残念賞”という大盤振る舞いで、勝てば勝つほどバカ儲けが可能なシステムだ。優勝賞金や、日本代表たちの場合の実入りはどれほどの金額になりそうなのか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。