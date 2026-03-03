欧州株 下げ幅拡大、独ＤＡＸは２．８％安
東京時間17:45現在
英ＦＴＳＥ100 10611.41（-168.70 -1.55%）
独ＤＡＸ 23930.20（-707.80 -2.80%）
仏ＣＡＣ40 8246.97（-147.35 -1.72%）
スイスＳＭＩ 13571.65（-262.45 -1.87%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
ダウ平均先物MAR 26月限 48259.00（-686.00 -1.40%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6794.25（-94.00 -1.36%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24612.75（-412.50 -1.65%）
