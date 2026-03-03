欧州株　下げ幅拡大、独ＤＡＸは２．８％安

東京時間17:45現在
英ＦＴＳＥ100　 10611.41（-168.70　-1.55%）
独ＤＡＸ　　23930.20（-707.80　-2.80%）
仏ＣＡＣ40　 8246.97（-147.35　-1.72%）
スイスＳＭＩ　 13571.65（-262.45　-1.87%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:45現在
ダウ平均先物MAR 26月限　48259.00（-686.00　-1.40%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6794.25（-94.00　-1.36%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　24612.75（-412.50　-1.65%）