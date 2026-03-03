XGIMIとAladdin Xは、Amazonの新生活セールに合わせ、3日から先行セールを開始した。ポータブルプロジェクター「Nova」や、4Kプロジェクター「HORIZON 20」シリーズ、照明一体型の「Aladdin X」シリーズなどを対象としている。


【XGIMI】 Nova　34,900円　約12％ OFF HORIZON 20 Max　399,900円　約11％ OFF HORIZON 20 Pro　299,900円　約14％ OFF HORIZON 20　229,900円　約20％ OFF HORIZON S Max　189,800円　約42％ OFF HORIZON S Pro　159,800円　約36％ OFF HORIZON Pro　129,800円　約34％ OFF HORIZON　89,990円　約30％ OFF Elfin Flip Pro　45,800円　約34％ OFF Halo+(New)　94,990円　約26％ OFF
【Aladdin X】 Aladdin X2 Plus　110,330円　約15％ OFF Aladdin X2 Light　82,834円　約17％ OFF Aladdin Marca　119,840円　約20％ OFF Aladdin Marca Max　299,900円　約21％ OFF Aladdin Poca　52,990円　約24％ OFF Aladdin Poca Laser　79,900円　約20％ OFF

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください