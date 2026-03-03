XGIMI「HORIZON S Max」が約42％ OFF、Aladdin Xも対象。Amazon「新生活セール」
XGIMIとAladdin Xは、Amazonの新生活セールに合わせ、3日から先行セールを開始した。ポータブルプロジェクター「Nova」や、4Kプロジェクター「HORIZON 20」シリーズ、照明一体型の「Aladdin X」シリーズなどを対象としている。
【XGIMI】 Nova 34,900円 約12％ OFF HORIZON 20 Max 399,900円 約11％ OFF HORIZON 20 Pro 299,900円 約14％ OFF HORIZON 20 229,900円 約20％ OFF HORIZON S Max 189,800円 約42％ OFF HORIZON S Pro 159,800円 約36％ OFF HORIZON Pro 129,800円 約34％ OFF HORIZON 89,990円 約30％ OFF Elfin Flip Pro 45,800円 約34％ OFF Halo+(New) 94,990円 約26％ OFF
【Aladdin X】 Aladdin X2 Plus 110,330円 約15％ OFF Aladdin X2 Light 82,834円 約17％ OFF Aladdin Marca 119,840円 約20％ OFF Aladdin Marca Max 299,900円 約21％ OFF Aladdin Poca 52,990円 約24％ OFF Aladdin Poca Laser 79,900円 約20％ OFF
※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください