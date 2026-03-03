千葉雄大、大阪USJで胸キュン告白「目と目があって」
俳優・仲里依紗、千葉雄大、森崎ウィン、永尾柚乃が3日、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で25周年セレモニーに参加した。
【写真】ワクワクが止まらない！キティ＆スヌーピーが登場した25周年セレモニーの模様
USJは、今年3月31日に開業25周年を迎える。 アニバーサリーイヤーにあたり、あす4日から「Discover U!!!（ディスカバー・ユー）」をテーマに、記念プログラムが幕を開ける。先がけて3日には、報道陣らに『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜』などが公開された。
あいにくの雨模様となったが、仲、千葉、森崎、永尾は元気に来場し、セレモニーではパレードの“超Discover U!!!”タイムのダンスを、パークの仲間たちと一緒にノリノリで披露して盛り上がった。
千葉は、パレードについて「めちゃくちゃ楽しかった」「ファンサというか、目と目があって、お兄さんに指を差された時はすごくキュンとしましたね」とにっこり。
このほか、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『バックドラフト』『ブルース・ブラザーズ』の名車が復活する『ユニバーサル・カーズ・アンド・スターズ・コレクション』などが見どころとなる。
