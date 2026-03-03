WBC前最後の強化試合に臨む侍ジャパン。試合前には山本由伸投手が会見に出席しました。

現在の状態については「日本にきて3日目なので、だいぶ時差ぼけもよくなってますし。やりやすい環境で落ち着いて練習ができているので順調に進んでいます」とコメント。古巣オリックスの本拠地である京セラドームで充実した時間を過ごせている様子を明かします。さらに3年ぶりに袖を通した代表ユニホームについても「もちろん高ぶりも感じましたし、このユニホームを着られたことにすごくうれしさがありました」と語りました。

前回大会では事前合宿から参加していた山本投手。チーム最後の合流となったことに「どんな感じなのかな」といった思いもあったそうですが、先日の食事会などもあり、なじめている様子。現在のチームについても「すごい1つのチームになっているなと感じています」とあかしました。

そんな山本投手の存在について、井端弘和監督は「柱だと考えてます」と絶大な信頼。これまでプレミア12、オリンピックなどではコーチとして山本投手と関わっており「必ずここっていう時に登板していただいて、良い結果をもたらしてくれましたんで。今回投げるところできっちり仕事をしてくれると思っています」と期待を寄せました。

山本投手は「とにかくできることを全てやりたいなと思ってますし。とにかくチームのために全力を尽くすっていうのを、これまでも大切にしてやってきたので、今大会もそういう気持ちでチームの一員としてプレーしたい」と意気込みを語りました。