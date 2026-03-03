人気子役出身の俳優寺田心（17）が、3日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。鍛えられた筋肉と筋力を披露した。

寺田は自身の二の腕のアップ写真を持参。「最近、筋トレにすごいハマっていて」と話した。「これが増量期の。これからもう少し大きくしていくので」と写真の説明をした。

司会の黒柳徹子（92）が「ベンチプレスって何キロくらい上がります？」と聞くと、「だいたい115キロくらいですね。ちゃんときれいに上がるのが110キロとかなんですけど、浅くてよければ115キロくらいは上がります」。黒柳は「すごいね、約女の人2人分くらいですね」と話した。

ベンチプレスの動きを説明しかけた寺田は「触ります？」と黒柳のそばに。黒柳は寺田の二の腕に触り「すごい！ものすごいね!!あなたの顔から想像できない。腕の太さが」と驚く。続いて大胸筋にも触れた。黒柳は「ものすごいですよ、みなさん。カンカン、カチカチ」と興奮気味に話した。

筋トレを始めて約9カ月。寺田は「もともと自重って言って、腕立て伏せとか機械を使わない筋トレを1年くらい続けていたんですけど、今はジムに行って。しっかり機械使うようになってから、体重も10キロ近く増えて筋肉もすごく大きくなりました」と話した。

黒柳が「腕を立てて体を浮かせられるって？」と言うと、寺田は「プランシェかな。できるんですよ」と実演。両腕で体を支えながら、伸ばした両足を浮かせた。黒柳は「すごい、すごい、上げられる、すごい!!」と大興奮。寺田は照れ笑いしながら「こういうのが。軽くなんですけど」。黒柳はカメラに向かって「皆さん、寺田心君ですよ、この方は。あの小さかった」と真顔で話した。