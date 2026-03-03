ハライチ岩井×エバース佐々木が初タッグ！「バラバラマンスリー」3月のラインナップ解禁

平日深夜に放送しているバラエティゾーン「バラバラ大作戦」。月曜〜木曜の深夜2：55〜3：05にはチャレンジ枠「バラバラマンスリー」が設置されており、このたび2026年3月のラインナップが解禁された。

本日3月3日（火）からスタートするのは――

・火曜『WARAIAI』＜出演：劇団ひとり、信子（ぱーてぃーちゃん）、渡辺隆（錦鯉）、箕輪はるか（ハリセンボン）、村上健志（フルーツポンチ）＞

・水曜『ダイアンユースケの犬が言うてます。』＜MC：ユースケ（ダイアン）＞

・木曜『脚本のある日常』＜MC：岩井勇気（ハライチ）、佐々木隆史（エバース）＞

――という3本の新コンテンツだ。（※月曜は過去のマンスリー企画傑作編を放送）

火曜に誕生する『WARAIAI』は、「笑い×AI」をテーマに掲げ、劇団ひとり、信子（ぱーてぃーちゃん）、渡辺隆（錦鯉）、箕輪はるか（ハリセンボン）、村上健志（フルーツポンチ）ら芸人たちがAIを使いたおす新機軸バラエティ。

番組の柱は、2つの企画だ。芸人たちが、まるで職人のようにストイックにパソコンと向き合い、お題の写真に要素を足してAI画像を量産する「ハッシュタグ大喜利」。そして、一転して全員で和気あいあいとオチへ向けて物語をつなぐ「4コマ写真大喜利」だ。対照的なコーナーから生まれる予想外の展開は、爆笑を誘う。

ドライアイになるまでパソコンと向かい合った芸人たちの「飽くなき探究心」と「面白への意地」は必見。10分番組のために4時間半もカメラを回し続けた、奇跡の化学反応に注目だ。

はたして彼らはAIを使いこなすのか？ それとも翻弄されるのか？ 担当の井長英嗣プロデューサーも「“個の探究心”と“集団の化学反応”温度差のある2つの笑いをぜひご覧ください」と面白さをアピールしている。

水曜に登場するのは、『ダイアンユースケの犬が言うてます。』。

人気お笑いコンビ・ダイアンのボケ担当・ユースケが、大量の大型犬に囲まれながらゲストとトークを繰り広げる“世界初のドッグバラエティ”。

犬が選んだテーマをきっかけに、普段なら踏み込みにくい話題にも自然と切り込んでいく実験的トーク番組となっている。

ゲストとして登場するのは、永野、AK-69、今井アンジェリカ、みりちゃむ、みひろなど、ジャンルの異なる個性豊かな顔ぶれ。

犬がいることで会話も和み、思わぬ本音がこぼれる瞬間も。自由に動き回るワンちゃんたちの愛らしい姿も、癒しの映像となるだろう。

初演出を務めた入社1年目の鈴木梨紗チーフディレクターは、「ダイアン・ユースケさんが大型犬と一緒にトークをする、シンプルだけど、少し無茶な実験的番組です。予定調和にならない空気ごと楽しんでいただけたらうれしいです」とみどころを語っている。

木曜には、岩井勇気（ハライチ）×佐々木隆史（エバース）が初タッグを組む『脚本のある日常』が登場。

ネタ作りに定評のある2人が、一般の人々のために脚本を作るという実験バラエティ。美容院や会社の朝礼…何気ない日常は、芸人の脚本によってどう変わるのか？

岩井は「脚本を渡した方々がめちゃくちゃ頑張ってくれて、うれしかったですね。脚本どおりにやってもあまり違和感がなかったから、普通の会話でも、脚本をしっかりすれば本当にバレないこともできるんじゃないかって。佐々木くんの脚本も面白かったです」と、このユニークな試みに手ごたえを感じたことを告白。

佐々木もまた「岩井さんの書いた脚本は本番までまったく知らなかったので、普通に視聴者のひとりとして楽しめました。思考の違うタイプの脚本だなって思ったんで、そこがみどころなんじゃないですかね」とそれぞれの脚本の妙を語っている。