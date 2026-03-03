再来年オープンする予定の新県立体育館をめぐり、にぎわいを周辺地域に波及させるため、県は来年度から観光に携わる事業者を対象に研修会を開く方針です。



そのにぎわいをJR秋田駅から通町地区、山王地区などに広げていくため、県はオープンに先駆けて来年度から、観光や飲食、宿泊に関わる意欲的な事業者を対象に研修会を開催する方針です。人の流れ＝人流データの分析手法を学んでもらうほか、観光客が検索するキーワードをもとにどのようなサービスを提供するか検討を進めてもらいます。また、県立体育館オープン後も効果検証を行う考えです。県は事業者がより効果的に集客できるようなサービスの実現を支援し、新県立体育館のオープン効果を最大限引き出したい考えです。また産官学に報道機関も加わった協議会を設立し、にぎわいの波及に向けた課題を検討するとともに事業者と連携した取り組みを行っていくことにしています。※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします