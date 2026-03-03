新たなスタジアム整備をめぐり県と秋田市の方針が一致しない中、県議会では、整備による経済波及効果などを示して市側に理解を求めるべきとの意見が相次ぎました。



ただ、現時点で協議に関わる県、秋田市、ブラウブリッツ秋田の3者いずれも整備による効果を試算していないため、県は丁寧な説明を続けるとの立場を示すにとどめました。



県議会では現在、新年度予算案の審議が続いていますが、3日は新たなスタジアム整備をめぐる今後の見通しについて県と議員が意見を交わす機会もありました。





整備のあり方をめぐり県は、秋田市に、事業を中心的に担う事業主体を求める方針ですが、市は財政状況などを理由に受け入れない考えを示し、意見の相違が明らかになっています。こうした状況を受け議員からは、市側に整備によるメリットを説明して理解を求めるべきとの意見が相次ぎました。住谷達議員「経済波及効果というのがあります。アリーナも建てる、スタジアムも建てるとなると一番恩恵を受けるのは秋田市ですよね」「リスクもあるけどリターンもあることをしっかりと見定めたうえで判断していただきたいと思いますし、そういったところを県としても言うべきことを言いながら進めていただきたいと思いますが、いかがですか」県観光文化スポーツ部 米田裕之次長「たしかにリスクもありますけどリターンもあると。そこ冷静に分析をしてですね、できるだけご納得いただけるような説明に努めていきたいと思います」ただ、新たな施設の整備に伴う経済波及効果は、県と秋田市、ブラウブリッツの3者いずれも試算しておらず、県は市に丁寧な説明を続けて理解を求めるなどと述べるにとどめています。協議が難航する中、ブラウブリッツは先月末、将来的に新たな施設を整備することを前提に取得し続けている、上位リーグへの参加資格＝J1クラブライセンスを再び申請しました。整備に向けた動きに進展があるかどうかも評価されるとみられ、今年5月下旬にも、結果が判明する見通しです。※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします