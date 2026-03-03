クマをテーマに研究者や猟友会の会長、それに住民が意見を交わす勉強会が、五城目町で開かれました。



対策の最前線の現場や、クマとの向き合い方について、そしてクマが大量に生息するほど自然豊かな秋田の光と影について、それぞれが考えを深めました。



五城目町の山あいにある町の施設、ババメベース。



先週土曜日、大学教授や、地域の猟友会の会長、それに地元の町議会議員や起業家などが集まってクマの勉強会を開きました。





「ワナと、鉄砲とというとどのぐらいの割合」「ワナのほうが断然多い。普通の猟でとったクマは相当少ないと思う」勉強会では、3年前の記録的な大雨で被害を受けた五城目町の町民が、力を合わせて生活再建に取り組んだ経験をクマ対策にも生かせないかなど、意見を交わしました。起業家 丑田俊輔さん「五城目の日常の平時の中で、起きて来た共助とかコモンズのようなものが災害時にもその関係性が生き生きと起動してくるみたいなことっていうのは、もしかしたらこれから、今も能登半島大変ですし、ほかにも大船渡の森林火災とかいろいろなところで災害が起きていく中で、秋田や五城目で起きてきたことをちゃんと世の中に発信していったりとか、さらに深めていくことはとても大事なんじゃないかなと」東京大学 高橋今日子特別研究員「クマも含めて自然災害とすれば、地域を守り支える能力というのはどのようにつけていくべきなのかっていう話をしているのかなっていうふうに思っています」ドチャベンジャーズ 柳澤龍さん「クマの解体所がこの町にはない。でも昨年度も80頭のクマを駆除している状況の中で、ある意味町の課題というものも、逆に言えば町の宝でもあるクマを、きっかけにこの町に多くの人にお越しいただいたりこの町のことを好きになってもらいたいと思っていて」この道、約半世紀の東汀猟友会・伊藤秀夫会長は10年ほど前にクリ林の警戒中にクマに襲われ、約1か月入院する大けがをしました。東汀猟友会 伊藤秀夫会長「クマと行き会ってそういうふうになってしまえば交通事故よりもひどい災害だ。もうそう思うしかない。なんともされないものなんぼ頑張ったって、このクマの太い腕でバンとやられればあと、死ぬか生きるかの境目さ行くんだから」「クマ出たっていうから『撃て撃てって』言ってその崖のほうさクマ行ったのよ。あのクマ何として降りてくるあの崖。こうやって、ジャンプ。10メートルぐらいずつジャンプして、バンバンバンって。考えられねえべ」県野生鳥獣保護管理対策検討委員会 星崎和彦委員長「例えちゃうと相撲取りがウサイン・ボルトより速くて。サーカスができるんですっていう。事実ですっていう教え方をするんですよね。言い方をするんですよ」郷土史研究家の小松和彦さんは、小学生のころにマタギについてまとめた社会科研究をもとに、かつてと今の環境の違いを指摘しました。郷土史研究家 小松和彦さん「その時と今とでは、たったこの40年の間に、やっぱり、すごい変わってしまったな、というふうに思っていますね。やはり、その農村地帯というか山の奥まで、集落に、人が当時は、たくさん住んでて、当時を見てると、打当集落に商店があってそこでジュースを買ったみたいなこと、書いてるんですけども、今じゃちょっと考えられなかったりとかですね。そういった環境の変化というのが今のクマ問題につながっているのかなと」東汀猟友会 伊藤秀夫会長「昔のクマと今のクマと価値観全然違うと思う。昔のクマっていうのは『クマとれだ』って、鉄砲打ってクマとれたっていうのはすごい誉れであったの。今はクマそこにいるね」県はクマのフンなどの痕跡や目撃情報などから生息数を算出する方法や、センサーがついたカメラで調査を行い、推定生息数の中央値を4,400頭にしてきました。県野生鳥獣保護管理対策検討委員会 星崎和彦委員長「肌感覚的にそんな少ないわけじゃないっていうのは猟師さんも研究者も思ってたんですよ。だからもっといるんだから本当はとっていいんだけど。そういう数値が出てる以上とれない。で、いろんな人が『超法規的にとれって言っていいよ』って言うんですけど。『いや行政って文書に基づいてやるやつだから文書に何頭だったらこうするって書いてあるからそれ変えられないでしょっ』て言って私ちょっとそうかたくなにやっちゃったんです」去年、県内では67人がクマに襲われるなどの被害に遭い、このうち4人が死亡しました。数が増え、人の生活圏に侵入してきたクマをいかに“正しく怖れる”か。阿部健一客員教授「柳澤さんが何気なくね、いやクマは宝だからと言って。言うたやんか。え、そうかクマを宝とさっと言い切ってしまう。ここはなかなかすごいことやなと」星崎和彦教授「町民になりきってらっしゃるなと思いました」阿部健一客員教授「そう思う、どうとらえるか価値観の問題にかなり関わってくる。『クマはやっぱ危険な動物だから』とか。逆に都会で『クマはかわいい、あんなかわいいクマを殺してしまうのか』とか」ドチャベンジャーズ 柳澤龍さん「山の豊かさの象徴であるっていう、食物連鎖の頂点であるってことは揺るぎないし、それでたくさん4,000頭から2,700頭いるっていうのは、それだけ森が豊かだっていう」県野生鳥獣保護管理対策検討委員会 星崎和彦委員長「こんなに人間がたくさんいる国で、先進国で、こんなクマがいる国って異常。異常です。世界的にはね。だから私たちのあつれきとか、日々の暮らしの大変さをちょっと脇に置いていくとこんなすごい国はないんですよ奇跡の国です。お魚と同じだからそれはもうちょっと秋田な人は本当は誇りに思った方がいい。誇りに思いつつ、あつれきを減らす努力をする」勉強会では、住民も力を合わせて人とクマとの緩衝地域を整備する必要性が指摘されたほか、クマが浮き彫りにした自然豊かな秋田の光と影について県外の人にもよく知ってもらうことも大切だという意見が出されました。クマが本格的に動き出す時季が今年もまもなくやってきます。※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします