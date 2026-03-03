3月20日に公開される映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』より、主演のライアン・ゴズリングらが魅力を語る特別映像が公開。あわせて入場者プレゼント情報が発表された。

『レゴ®ムービー』のフィル・ロードとクリストファー・ミラーが監督を務めた本作は、2021年5月の刊行直後にニューヨーク・タイムズのベストセラー・リストで1位を獲得した、人気作家アンディ・ウィアーによる同名小説（早川書房）をハリウッドで実写映画化したSF大作。滅亡の危機に瀕した地球の運命を託された中学の科学教師グレース（ライアン・ゴズリング）が、宇宙の果てで同じ目的を持つ未知なる生命体と出会い、共に命をかけて故郷を救うミッションに挑む。

公開された特別映像には、命がけのミッションに挑むグレースと異星人ロッキーのドラマの一端とともに、ゴズリングをはじめとする制作陣がその魅力を語る姿が収められている。ゴズリングは「ミッションの目的はただ1つ、地球を救うこと。（この映画には）色々な魅力が詰まっている。地球の話にとどまらず異星人との友情をはぐくむ」と、種族を超えた友情が物語の核になることを明かす。また、ミラー監督も「スペクタクル満載なのに温もりと人間味にあふれてる」とアピール。映像内では、ロッキーが言葉の通じないグレースのポーズを真似してコミュニケーションを取ろうとしたり、小さな手を挙げて宇宙船を訪ねてきたりするキュートな一面も確認できる。

また、公開日の3月20日より、本作の入場者プレゼントとして、劇中でグレースの宇宙服に装飾されているロゴをモチーフとした「オリジナルワッペン」が全上映フォーマットにて数量限定で配布されることが決定。さらに、IMAX劇場限定では「IMAX入場者特典 A3ポスター」が数量限定で配布される。（文＝リアルサウンド編集部）