いきものがかりが、3月11日にリリースするコラボレーションアルバム『いきものがかりmeets2』の収録内容とCD購入特典の絵柄を公開した。

今回公開された参加アーティストは、JUJU、モノンクル、にしな、友成空、礼賛、NAYEON（TWICE）、紫 今、スキマスイッチ、なきごと、原口沙輔、ねぐせ。、玉置浩二の計12組。あわせてそれぞれのコラボレーション楽曲も公開された。

さらに、参加アーティストからのコメントなどを確認できる同アルバムの特設サイトも公開となった。

また、リリースを記念して各種キャンペーンも開催。Pre-Add／Pre-Saveキャンペーンでは全員に『いきものがかりmeets2オリジナル壁紙』がプレゼントされるほか、同アルバムのオリジナルキャラクター meetsくんをあしらった『“みーつ”ける アンブレラマーカー』がもらえるダウンロードキャンペーンも開催される。詳細は特設サイトにて確認できる。

いきものがかり コメント

いきものがかりの楽曲たちを、様々なアーティストの皆さんに“meets”=出会わせよう！

楽曲の新しい輝きを、新しい解釈を、敬愛する皆さんに見出してもらおう！そんな気持ちで始まったこの「meets」というプロジェクト。まさか2度目があるとは！！！

いろいろな才能と愛に出会えて、幸せ者だな、うちらの楽曲は！

参加してくださった皆さんに、心からの感謝を。そしてリスナーの皆さんには、楽しい驚きと、心地よい再発見を、お約束します。

素晴らしい創作者たちとの出会いの先に、多くの聴き手との出会いがあるのだと思います。本当に幸せなことです。

超ありがとう。

いきものがかり 吉岡聖恵 水野良樹

■リリース情報『いきものがかりmeets2』2026年3月11日発売

Download ＆ Streaming：https://lnk.to/6mtTz9Pre-Add／Pre-Save：https://paps-j.grooveforce-jp.com/lp?id=2026020607140827fVq8xBAsR0&openExternalBrowser=1Pre-Order：https://lnk.to/6mtTz9/itunesダウンロードキャンペーン：https://www.sonymusic.co.jp/artist/Ikimonogakari/info/581485「いきものがかり meets 2」特設サイト：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/Ikimonogakari/meets2/

＜初回仕様限定盤＞CDのみ品番：ESCL-6219価格：3,630円（税込）仕様：【初仕様限定盤】スリーブケース、いきものカード079封入購入はこちら：https://erj.lnk.to/CkME8e

【収録内容】01: JUJU「SAKURA」02: モノンクル「コイスルオトメ」03: にしな「うるわしきひと」04: 友成空「花は桜 君は美し」05: 礼賛「ブルーバード」06: NAYEON（TWICE）「気まぐれロマンティック」07: 紫 今「YELL」08: スキマスイッチ「じょいふる」09: なきごと「キミがいる」10: 原口沙輔「風が吹いている」11: ねぐせ。「ラブソングはとまらないよ」12: 玉置浩二×いきものがかり「帰りたくなったよ」 from NHK BS「玉置浩二ショー」13: いきものがかり「超ありがとう」

【CD購入者特典】応援店：オリジナルステッカー（Type.A）（対象店舗：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/Ikimonogakari/shoplist/260311/）Amazon.co.jp：メガジャケ楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダーセブンネットショッピング：オリジナルアクリルカラビナ型HMV全店（HMV&BOOKS online含む／一部店舗を除く）：オリジナル44mm丸型缶バッジTOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く）：オリジナルステッカー（Type.B）Sony Music Shop：オリジナルポストカード※数に限りがあるため、なくなり次第終了。※上記店舗以外での配布はなし。

■関連リンクいきものがかり｜オフィシャルサイト：https://ikimonogakari.comいきものがかり｜X（旧Twitter）：https://twitter.com/IKIMONOofficialいきものがかり｜YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCflAJoghlGeSkdz5eNIl-sgいきものがかり｜note：https://note.com/ikimono_gakari/吉岡聖恵｜Instagram：https://www.instagram.com/kiyoe_yoshioka_official/水野良樹｜Instagram：https://www.instagram.com/mizunoyoshiki_teke/水野良樹｜HIROBA ：https://hirobaweb.com/