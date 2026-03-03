今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第107回（2026年3月3日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

ヘブン、レッスンを打ち切る

「まさか……」

ヘブン（トミー・バストウ）が帰宅すると、郵便配達員が為替を届けに来た。

『日本滞在記』の印税が1050円！

ヘブンのつぶやく「まさか」は、どの「まさか」？

まさかこんなに高額？ まさかこんなに少額？ その答えはそのあとの丈（杉田雷麟）との会話でわかる。

質問をしに来た丈にヘブンは逆質問。

「1000円（あったら）家族どれぐらい暮らせる？」

「考えたこともない金額ですが、贅沢（ぜいたく）さえしなければ5年か10年は暮らせると」

良かった、これで、今後の生活は安心である。

ちなみに、第101回のレビューで、公務員の初任給（明治27年）：50円、日雇い労働者の賃金（明治25年）：全国平均18銭（いずれも月額）と記した。公務員の初任給が月50円とすると年600円だから、5年、10年暮らすのは難しいのでは……。

主題歌明け。ヘブンは「心はすでにフィリピンに向かっている」とイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）に返事を書く。「家族も連れて行こうと思って英語の練習もしている。なかなか上達しないけどね」

「もともと1つの土地にとどまれない人だものね」と蛇と蛙（渡辺江里子と木村美穂）がわけ知り顔で語る。

英語の練習中の家族であるトキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）は丈と正木（日高由起刀）に英語を教わっている。

ふたりは微妙な顔でトキの英語を聞いていて、トキは「いつもその顔しますよね」と落ち込む。

ただ、「I want to be with you」だけは流暢（りゅうちょう）に語れる。まるでなんとかのひとつ覚え的だ。丈と正木も褒める。

次はヘブンのレッスン。あいかわらずうまくできない。「でも楽しくやっちょりますけん」とトキは無理して笑うが、「いっぺんここまで」とヘブンはレッスンを打ち切ることにする。

「悪い 私 心」

ちょっと重たい空気。

