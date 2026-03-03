高校生シンガーソングライター実来、「人に伝えるための音楽を作ろう」と意識を変えてくれた、音楽塾『ヴォイス』を語る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「印象に残ったアドバイスは、『ただ好きだから』とか『楽しいから』っていう理由で続けていた歌を、『何のために歌ってる？』って訊かれたことでした」（実来）

注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。3月は17歳、高校2年生のシンガーソングライター・実来が担当MCとして登場。

3月3日のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内の放送では、2月4日に配信リリースした「まだ選ばれていない僕らへ」をレコメンドした。

「お聴きいただいている曲は、2月4日リリース、実来のデビュー曲『まだ選ばれていない僕らへ』です」と自身で曲紹介して、番組をスタートしたこの日。

「現在、高校2年生、17歳のシンガーソングライターです」と自己紹介すると、「小学一年生の頃から音楽塾『ヴォイス』に通って、音楽に没頭する日々をいまも送ってます」と話し、「昨年秋に本格的にソングライティングを始めて、デビュー曲『まだ選ばれてない僕らへ』をリリースしました」と、デビューの経緯を語った実来。

自身が通っている音楽塾『ヴォイス』についての話題では、「音楽塾『ヴォイス』は、YUIさん、絢香さんやVaundyさんなどの本当にすごい先輩方を排出していて。楽曲分析や印象的なメロディーの作り方や印象に残るパフォーマンス、アーティストとして大切なことは何か？など、本当にいろんなことを学んでいます」と、『ヴォイス』で学んだことを説明。

「ここは小学一年生の頃から通っていて、もう長いんですけど。やっぱり私を作っている核のようなものが『ヴォイス』での経験かな？と思います」としみじみ語った実来は、「『ヴォイス』で印象に残ったアドバイスは、『何のために歌ってる？』って訊かれたことでした。それまでは『ただ好きだから』とか『楽しいから』っていう理由で音楽を続けていたけれど、このアドバイスを受けて、本格的に人に伝えるための音楽を作ろうと思うようになりました」と、歌への意識が変化した瞬間について明かした。

