ハンブレッダーズ、主催フェス『GALAXY PARK in EXPO』の全出演者解禁！ムツムロ アキラが生まれ育った吹田市で開催

ハンブレッダーズが、5月24日に大阪・万博記念公園 自然文化園 もみじ川芝生広場にて開催する主催フェス『GALAXY PARK in EXPO』の全出演者を発表した。

■KANA-BOON、シンガーズハイ、PEOPLE 1、フレデリックの出演が決定

2025年は、大阪城ホールにて開催し、9,500人を動員した主催フェス『GALAXY PARK』。今回は、ボーカル＆ギターのムツムロ アキラが生まれ育った街である吹田市にて初の野外開催となる。

今回出演がアナウンスされたのは、KANA-BOON、シンガーズハイ、PEOPLE 1、フレデリックの計4組。頼れる関西の先輩バンドから昨年親交が深まった同世代と後輩バンドまで幅広いラインナップが発表された。なお、今回が出演アーティストの最終解禁となる。

出演アーティストの発表に合わせて、チケットの出演者オフィシャル先行2次の受付が、3月3日18時から開始となった。

その他、イベントの情報は公式X（@GALAXYPARK_hmbr）、特設ページでチェックしよう。

■イベント情報

『GALAXY PARK in EXPO』

05/24（日）大阪・万博記念公園 自然文化園「もみじ川芝生広場」

出演アーティスト：ハンブレッダーズ / KANA-BOON / 時速36km / cinema staff / シンガーズハイ / 四星球 / PEOPLE 1 / 04 Limited Sazabys / フレデリック

