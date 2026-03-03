「日経225ミニ」手口情報（3日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限26万8107枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月3日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の26万8107枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 268107( 268107)
ソシエテジェネラル証券 130076( 130076)
SBI証券 133278( 66094)
バークレイズ証券 59553( 59553)
松井証券 38008( 38008)
楽天証券 60926( 30468)
JPモルガン証券 12984( 12984)
日産証券 12659( 12659)
三菱UFJeスマート 17828( 10374)
サスケハナ・ホンコン 9518( 9518)
ビーオブエー証券 9307( 9307)
マネックス証券 6991( 6991)
ゴールドマン証券 4860( 4836)
インタラクティブ証券 3830( 3830)
フィリップ証券 2554( 2554)
みずほ証券 1998( 1998)
BNPパリバ証券 1872( 1872)
モルガンMUFG証券 1712( 1700)
東海東京証券 861( 861)
ドイツ証券 736( 736)
大和証券 4( 0)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3253( 3253)
バークレイズ証券 1988( 1988)
ソシエテジェネラル証券 366( 366)
SBI証券 631( 295)
マネックス証券 161( 161)
三菱UFJeスマート 198( 154)
フィリップ証券 135( 135)
松井証券 127( 127)
楽天証券 803( 125)
ドイツ証券 64( 64)
JPモルガン証券 62( 62)
インタラクティブ証券 24( 24)
日産証券 16( 16)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 45( 45)
ABNクリアリン証券 41( 41)
SBI証券 49( 27)
フィリップ証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 24( 12)
楽天証券 32( 12)
JPモルガン証券 10( 10)
マネックス証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
日産証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース