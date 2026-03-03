「日経225ミニ」手口情報（3日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限32万1440枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月3日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の32万1440枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 321440( 321440)
ソシエテジェネラル証券 205715( 205715)
バークレイズ証券 89440( 89440)
SBI証券 125743( 64329)
松井証券 40201( 40201)
楽天証券 65665( 31761)
日産証券 29274( 29274)
サスケハナ・ホンコン 23766( 23766)
モルガンMUFG証券 11733( 11676)
三菱UFJeスマート 19084( 11378)
JPモルガン証券 11207( 11207)
ビーオブエー証券 10541( 10541)
マネックス証券 7931( 7931)
ゴールドマン証券 7760( 7580)
BNPパリバ証券 6415( 6415)
みずほ証券 6042( 5985)
SMBC日興証券 5387( 5387)
インタラクティブ証券 4097( 4097)
東海東京証券 3846( 3846)
野村証券 3470( 3422)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5115( 4115)
ソシエテジェネラル証券 3992( 3992)
バークレイズ証券 3500( 3500)
SBI証券 1278( 588)
マネックス証券 281( 281)
三菱UFJeスマート 314( 254)
フィリップ証券 188( 188)
楽天証券 424( 166)
松井証券 125( 125)
JPモルガン証券 105( 105)
ドイツ証券 102( 102)
インタラクティブ証券 75( 75)
日産証券 33( 33)
豊証券 6( 6)
岩井コスモ証券 5( 5)
ゴールドマン証券 2( 2)
光世証券 1( 1)
UBS証券 1000( 0)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 104( 104)
ABNクリアリン証券 102( 102)
フィリップ証券 62( 62)
SBI証券 55( 31)
三菱UFJeスマート 38( 24)
楽天証券 16( 12)
松井証券 9( 9)
マネックス証券 8( 8)
JPモルガン証券 6( 6)
日産証券 4( 4)
ドイツ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース