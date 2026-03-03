「TOPIX先物」手口情報（3日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万6888枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月3日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万6888枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 16888( 16888)
ソシエテジェネラル証券 16060( 16060)
バークレイズ証券 9532( 9532)
ゴールドマン証券 5058( 4758)
JPモルガン証券 3466( 3466)
ビーオブエー証券 3283( 3283)
BNPパリバ証券 3047( 3047)
サスケハナ・ホンコン 2093( 2093)
モルガンMUFG証券 2655( 2091)
HSBC証券 1098( 1098)
ドイツ証券 610( 610)
UBS証券 456( 452)
シティグループ証券 451( 393)
日産証券 386( 386)
SBI証券 357( 335)
野村証券 137( 137)
インタラクティブ証券 135( 135)
三菱UFJeスマート 95( 57)
フィリップ証券 50( 50)
広田証券 30( 30)
三菱UFJ証券 622( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ビーオブエー証券 94( 94)
ABNクリアリン証券 7( 7)
日産証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
バークレイズ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
