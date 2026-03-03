「TOPIX先物」手口情報（3日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、3月限3万6590枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月3日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の3万6590枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 36590( 33990)
ABNクリアリン証券 31367( 29627)
バークレイズ証券 17240( 16885)
ゴールドマン証券 13547( 7625)
モルガンMUFG証券 7668( 7250)
JPモルガン証券 8810( 6184)
ビーオブエー証券 2415( 2107)
サスケハナ・ホンコン 1911( 1911)
BNPパリバ証券 1691( 1579)
ドイツ証券 1532( 1532)
みずほ証券 1558( 1414)
野村証券 2444( 1302)
日産証券 934( 934)
シティグループ証券 3651( 780)
UBS証券 715( 715)
大和証券 1352( 708)
SMBC日興証券 1679( 559)
HSBC証券 430( 430)
インタラクティブ証券 280( 280)
広田証券 246( 246)
三菱UFJ証券 1864( 0)
三菱UFJeスマート 138( 0)
SBI証券 78( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 46( 46)
ソシエテジェネラル証券 36( 36)
日産証券 35( 35)
インタラクティブ証券 12( 12)
UBS証券 9( 9)
SBI証券 8( 8)
バークレイズ証券 7( 7)
フィリップ証券 5( 5)
みずほ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
ゴールドマン証券 2( 2)
JPモルガン証券 186( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
