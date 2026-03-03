「日経225先物」手口情報（3日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万2808枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月3日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万2808枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12808( 12788)
バークレイズ証券 5974( 5931)
ソシエテジェネラル証券 5235( 4935)
SBI証券 2247( 1325)
サスケハナ・ホンコン 1232( 1232)
JPモルガン証券 1087( 1087)
ビーオブエー証券 1107( 1064)
松井証券 984( 984)
ゴールドマン証券 972( 939)
楽天証券 1568( 684)
日産証券 526( 526)
UBS証券 489( 425)
シティグループ証券 337( 337)
モルガンMUFG証券 319( 319)
三菱UFJeスマート 435( 299)
フィリップ証券 199( 199)
インタラクティブ証券 173( 173)
みずほ証券 156( 153)
マネックス証券 121( 121)
野村証券 244( 110)
HSBC証券 300( 0)
大和証券 42( 0)
BNPパリバ証券 6( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 500( 500)
ABNクリアリン証券 443( 443)
SBI証券 193( 147)
ソシエテジェネラル証券 431( 131)
日産証券 86( 86)
楽天証券 227( 57)
三菱UFJeスマート 49( 45)
松井証券 40( 40)
ドイツ証券 32( 32)
JPモルガン証券 13( 13)
マネックス証券 7( 7)
モルガンMUFG証券 6( 6)
シティグループ証券 4( 4)
フィリップ証券 4( 4)
光世証券 1( 1)
HSBC証券 300( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース