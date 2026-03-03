「日経225先物」手口情報（3日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限2万5703枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月3日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万5703枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 25703( 23070)
ソシエテジェネラル証券 16611( 15594)
バークレイズ証券 11801( 11544)
サスケハナ・ホンコン 3600( 3600)
野村証券 7007( 3413)
JPモルガン証券 4054( 3328)
SBI証券 3618( 2437)
モルガンMUFG証券 2575( 2403)
ゴールドマン証券 3912( 2381)
みずほ証券 1866( 1510)
日産証券 1474( 1325)
BNPパリバ証券 2219( 1057)
ビーオブエー証券 1351( 992)
松井証券 951( 951)
楽天証券 1331( 933)
UBS証券 1991( 788)
三菱UFJeスマート 718( 632)
ドイツ証券 627( 620)
インタラクティブ証券 515( 515)
SMBC日興証券 609( 491)
シティグループ証券 1138( 0)
三菱UFJ証券 810( 0)
大和証券 59( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 1939( 1089)
バークレイズ証券 745( 745)
ABNクリアリン証券 856( 431)
JPモルガン証券 599( 349)
SBI証券 257( 189)
日産証券 109( 109)
楽天証券 166( 100)
ゴールドマン証券 205( 80)
三菱UFJeスマート 66( 52)
松井証券 39( 39)
ドイツ証券 27( 27)
岡三証券 18( 18)
マネックス証券 17( 17)
モルガンMUFG証券 17( 17)
ナティクシス証券 8( 8)
フィリップ証券 5( 5)
みずほ証券 4( 4)
光世証券 2( 2)
UBS証券 102( 2)
野村証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
シティグループ証券 200( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
