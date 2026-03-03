懐かしの“箱入りソフビ”が手のひらサイズに「仮面ライダー ソフビパッケージチャーム＆チョコスナック」発売

バンダイキャンディ事業部より、特撮ファンやソフビコレクターのノスタルジーを強烈に刺激する新商品「仮面ライダー ソフビパッケージチャーム＆チョコスナック」が登場します。

2026年3月9日より、全国量販店の菓子売場等にて発売。価格は385円（税込）です。

■ あの頃おもちゃ屋さんに並んでいた「箱入りソフビ」を完全再現

本商品は、仮面ライダーの定番ソフビフィギュア「ライダーヒーローシリーズ」において、かつて1990年代〜2000年代に一般販売されていた“ウィンドウ箱入りパッケージ”を全高約5cmでミニチュアチャーム化したアイテムです。

ただ箱を小さくしただけではありません。箱の中には全長約3.5cmのミニフィギュアが入っており、ソフビ特有の体型やスーツのシワまで精密に造形。デジタルプリント技術による彩色が施された、こだわり抜かれた仕様となっています。付属のシルバーのボールチェーンでカバンなどに付ければ、いつでも「未開封ソフビ」を持ち歩くワクワク感が味わえるでしょう。

■ Wとゼッツは当時のデザイナー陣が手掛けた「本物感」あふれるオリジナル仕様

そして今回、特筆すべき最大のポイントが「10．仮面ライダーW サイクロンジョーカー」と「11．仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト」の2種です。

この2つは既存アイテムのミニチュア化ではなく、「もし放送当時に箱ソフビが売っていたら……」というイメージの元で作られた、本商品オリジナルのパッケージデザインとなっているのだそう。

しかも、当時の「ライダーヒーローシリーズ」と同じデザイン会社が制作を担当するという本気っぷり。Wは「ガイアメモリ風の窓枠」と「ハーフ＆ハーフ」、ゼッツは「斜め掛けベルト」をモチーフにしたデザインとなっており、あたかも当時から存在していたかのような圧倒的な“本物感”を放っています。オレたちの平成が現代に侵食してくるような、なんとも不思議な感覚を楽しめるアイテムです。

■ サクサクのチョコスナック付きで全12種 シークレットも気になる

ラインナップは、昭和・平成・令和を彩るライダーたちにシークレット1種を加えた全12種類。

1．仮面ライダー新1号

2．仮面ライダー新2号

3．仮面ライダーV3

4．仮面ライダーBLACK

5．仮面ライダークウガ マイティフォーム

6．仮面ライダー龍騎

7．仮面ライダーファイズ

8．仮面ライダーカブト ライダーフォーム

9．仮面ライダー電王 ソードフォーム

10．仮面ライダーW サイクロンジョーカー（オリジナルパッケージ）

11．仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト（オリジナルパッケージ）

12．シークレット

おまけのお菓子は、パフが入ったサクサク食感のチョコスナック（15g）。小腹を満たしつつ、ハイクオリティなチャームもゲットできて385円（税込）というお値段も魅力的です。

同シリーズでありながら、作品ごとにマイナーチェンジを経ているパッケージの歴史を感じられる本商品。複数集めれば、手のひらサイズのおもちゃ屋さんを開店することも出来そうです。

＜参考・引用＞

バンダイキャンディ公式X（@candytoy_c）

バンダイキャンディスタッフBLOG

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026030308.html