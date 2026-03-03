中沢元紀、ファースト写真集重版決定「自信にも似た感覚をいただいた」 イベント開催決定【コメント全文】
俳優・中沢元紀のファースト写真集『ルート』（2025年10月1日発売）の重版が3日、発表された。
【写真】クール！初単独主演を務める中沢元紀
本作は、2024年5月から2025年7月までの中沢の四季を追った珠玉の1冊。かけがえのない役柄との出逢いによって変化する顔つき、たたずまい、心象風景、ロングインタビューでもその軌跡を感じられる永久保存版となっている。
重版を記念し、4月18日には東京・HMV&BOOKS SHIBUYA、オンライン、19日には大阪・梅田蔦屋書店でイベントを開催することも決定。「中沢元紀手書きプリント仕様 限定オリジナル名刺（2種ランダムのうち1種）」特典付きの実施となる。先着販売は、6日午後8時からとなる。
【中沢元紀コメント】
「重版します!」と聞いて、「ええっ!?」と驚きながらも心躍る自分がいました。まずは本当にありがとうございます。春夏秋冬、時間をかけて作り上げたものですし、僕にとっても大切な1冊なので、たくさんの方々が手に取ってくださっていることはとても励みになります。
ファースト写真集として『ルート』を発売できたことは、自分の中でひとつ何かが積み上がったような、自信にも似た感覚をいただいた気がします。紙の本としてのこだわりも詰まっていますので、まだ触っていない方々にもこれを機会に触れていただけたらうれしいです。
そして、東京と大阪での重版イベントも決まりました。僕にとって初めての個別オンライントーク会もあります。よろしければ、ぜひチェックしてみてください。これからも『ルート』をよろしくお願いいたします！
【写真】クール！初単独主演を務める中沢元紀
本作は、2024年5月から2025年7月までの中沢の四季を追った珠玉の1冊。かけがえのない役柄との出逢いによって変化する顔つき、たたずまい、心象風景、ロングインタビューでもその軌跡を感じられる永久保存版となっている。
重版を記念し、4月18日には東京・HMV&BOOKS SHIBUYA、オンライン、19日には大阪・梅田蔦屋書店でイベントを開催することも決定。「中沢元紀手書きプリント仕様 限定オリジナル名刺（2種ランダムのうち1種）」特典付きの実施となる。先着販売は、6日午後8時からとなる。
「重版します!」と聞いて、「ええっ!?」と驚きながらも心躍る自分がいました。まずは本当にありがとうございます。春夏秋冬、時間をかけて作り上げたものですし、僕にとっても大切な1冊なので、たくさんの方々が手に取ってくださっていることはとても励みになります。
ファースト写真集として『ルート』を発売できたことは、自分の中でひとつ何かが積み上がったような、自信にも似た感覚をいただいた気がします。紙の本としてのこだわりも詰まっていますので、まだ触っていない方々にもこれを機会に触れていただけたらうれしいです。
そして、東京と大阪での重版イベントも決まりました。僕にとって初めての個別オンライントーク会もあります。よろしければ、ぜひチェックしてみてください。これからも『ルート』をよろしくお願いいたします！