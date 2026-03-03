サカナクション・山口一郎の単独公演、3月5日夜公演の冒頭5曲をYouTubeで無料配信
3月5日に開催されるサカナクション・山口一郎の単独公演『遭遇』の夜公演の冒頭5曲が、YouTubeで無料配信されることが決定した。
【動画】サカナクション・山口一郎の単独公演 YouTube無料配信 予告動画
『遭遇』は3月4日、5日に東京・両国国技館にて開催。初日は夜公演、2日目は昼夜2部制の計3公演となる。
公演は2部構成となり、サカナクションの楽曲を核にしながら、山口が出会ってきた「誰か／何か」を手がかりに構成される。このたび、3月5日の夜公演の冒頭5曲がYouTubeで無料配信されることが決定。2日目夜公演を全編視聴できるチケットも販売中だ。
さらに、3月18日に発売されるサカナクションのライブBlu-ray＆DVD『SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”』の商品ビジュアルも公開された。ファンは、こちらもあわせてチェックしたい。
【動画】サカナクション・山口一郎の単独公演 YouTube無料配信 予告動画
『遭遇』は3月4日、5日に東京・両国国技館にて開催。初日は夜公演、2日目は昼夜2部制の計3公演となる。
公演は2部構成となり、サカナクションの楽曲を核にしながら、山口が出会ってきた「誰か／何か」を手がかりに構成される。このたび、3月5日の夜公演の冒頭5曲がYouTubeで無料配信されることが決定。2日目夜公演を全編視聴できるチケットも販売中だ。
さらに、3月18日に発売されるサカナクションのライブBlu-ray＆DVD『SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”』の商品ビジュアルも公開された。ファンは、こちらもあわせてチェックしたい。