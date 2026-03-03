ONE OK ROCK“伝説”の日産スタジアム公演が映画化 4・17日本を皮切りに全世界で公開
ロックバンド・ONE OK ROCKが、昨年8月31日に開催した横浜・日産スタジアムでの“伝説”のステージが、映画『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』として公開されることが決定した。4月17日の日本公開を皮切りに、順次全世界で公開される。
【動画】ONE OK ROCK“伝説”の日産スタジアム公演が映画化！予告編
エモ、ロックを軸にしたサウンドとアグレッシブなパフォーマンスで、日本のみならず世界中のファンを熱狂させるグローバルバンド・ONE OK ROCK。昨年8月31日に開催された横浜・日産スタジアム公演は、ファンのあいだで“伝説”ともされる展開と盛り上がりを見せたステージとなった。
解禁された予告編では、「Dystopia」「Delusion:All」「Make It Out Alive」と怒涛のライブシーンが続き、ステージから放たれる轟音（ごうおん）や飛び交う無数のレーザー、夜空を彩る花火といった規格外の演出に対し、割れんばかりの歓声と大合唱、全身を揺らすジャンプで全力のアンサーを返す7万人のオーディエンスの姿が映し出される。映像の終盤では「The Pilot ＜/3」の壮大なサウンドスケープが広がり、劇場での熱狂的なライブ体験への期待を最高潮に高める仕上がりとなっている。
あわせて解禁されたメインビジュアルは、スタジアムの熱気とスモークの渦の中、天に向けて力強く拳を突き上げるTakaの巨大なシルエットが圧倒的な存在感を放つデザインに。その足元には、熱狂のステージに立つギターのToru、ベースのRyota、ドラムのTomoyaの姿が浮かび上がり、バンドが放つ強烈なエネルギーと、これから始まる伝説のライブへの確かな予感を感じさせる、胸を打つビジュアルに仕上がっている。
同作は、2Dの通常上映に加え、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXといった多彩なフォーマットでも上映。メンバーが放つ激情のパフォーマンスと、それに呼応する7万人の観客の熱気を余すところなく捉え、単なる映画鑑賞ではなく“フルスロットルのライブ体験”が可能な作品となる。
