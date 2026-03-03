IMP.基俊介、アクションシーン挑戦 『ぴーすおぶせーふ』予告映像＆場面写真公開
俳優の基俊介（IMP.）、佐々木美玲、落合モトキがトリプル主演を務める、日本テレビ系ドラマ『ぴーすおぶせーふ』（毎週火曜 深0：59〜※初回は深1：09〜）の第1話が、10日に放送される。それに先立って、同話の予告映像と場面写真が公開された。
【場面写真】楽しそう！実は共通点があった3人
本作は、2022年にドラマ、23年に舞台が上演された『ぴーすおぶけーき』のキャスト・スタッフが再集結した完全新作ドラマ＆舞台連動企画。シリーズ第2弾となる今回は、謎の組織による国会占拠事件をきっかけに、タイプの異なる3人の“事なかれ主義者”が、逃げたいのに巻き込まれながらも、関わりたくないのに真相へと近づいていく姿を、3人の会話劇で笑いを届けるストーリーとなっている。
物語は、謎の組織「カイザー軍団」が国会を占拠し、日本は大混乱に陥るところからスタート。逃げ惑う人々の中、ひっそりと備品室に身を潜めて難を逃れたのが、黒島くん（基）、灰原さん（佐々木）、白間宮くん（落合）の3人。立場も性格も違う赤の他人だが、“徹底的な事なかれ主義”という共通点があった。挑戦が嫌い。論争が嫌い。責任を負うのはもっと嫌い。「今日も何ごともなく終わってほしい」と願いながら生きてきた3人が、思いもよらず国会占拠事件の核心に近づいてしまい、“ちょっとだけ”事件解決へと足を踏み出すことになる。逃げたいのに巻き込まれる、関わりたくないのに真相に触れてしまう、3人の姿を全力で楽しく笑ってみられるドラマとなっている。
今回公開された第1話の予告動画では、黒島くん、灰原さん、白間宮くんの3人が踊り出すなど、事件に関係なく全力で“事なかれる”3人が描かれている。さらに、黒島くんのアクションシーンなどもあるアグレッシブな予告となっている。
