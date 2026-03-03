俳優の津田寛治（60）が3日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、業界入りの仰天エピソードを明かした。

福井県出身。幼いころから映画が好きで、映画俳優を目指して上京したという。映画本格デビュー作は、北野武監督の「ソナチネ」（1993年）。自ら売り込んで役をゲットしたというが、そのシチュエーションが特殊だった。

「録音スタジオの喫茶部だったんですよね。1階にある。だから、よく北野監督がいらしていて、監督として。休憩の時にうちの喫茶店で休憩されていたから、その時に何か渡せるかなって」

店には弟子入り志望の若者も出待ちしていたという。「あのころ、たけし軍団に入りたい若い人もずっと待っていて、滑り込み土下座して、“弟子にして下さい”って方もいたから。ウエイターまでがそういうことをできないじゃないですか？」。そこで考えたのが、不意打ちのアプローチ。「お手洗いだけはお一人で行っていたので、ちょっと失礼だったんですけど、お手洗いの中で。だったら受け取ってもらえるかなと」。トイレで用を足している真っ最中に、こっそり手紙を手渡ししたといい、「ちょっとルール違反で…。あの当時だったからできたかもしれない」と振り返った。

ところが、その後しばらく北野監督からは音沙汰がなかったという。1年ほどしたある日、再び監督が来店。「“あんちゃん、まだ俳優目指してるのかい？”と言われたから、“はい！頑張ってます！”って、覚えていてくれたんだと思った」。するとここで、予想外の事態が。「店の経営者の奥さんが、“監督、ひどいじゃないですか？この子は1年間待っていて、何でオーディションにも呼んでくれないんですか？”って怒っちゃって。監督がびっくりして、“そうか、ごめんごめん”って言いながら」。津田の思いを代弁するように、喫茶店主の妻が監督に詰め寄ったという。

監督は奥の部屋でミーティングに入ったが、しばらくすると津田にお声が。「“あんちゃん、出番だからちょっとおいで”って呼ばれて、その場で。オーダーかな？と思って、ウエイターの。と思ったら…」。監督は全スタッフを前に、思わぬことを口にしたという。「“このあんちゃん、これくらいの（大きな）アップで、すみませんって謝るの。これ一つ、増やすから”って、スタッフさんに説明してくれて」。即興で津田にウエイター役を考え、プレゼンしてくれたと明かした。

北野監督と会うと、今でも言われることがあるという。「監督、いまだに現場に行くと、“お母さん、元気か？”って絶対言うんです。喫茶店の奥さんが怒ったのをずっと覚えてて」。津田のために怒ってくれた喫茶店主の妻のことが、よほど印象に残った様子だったという。