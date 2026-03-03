豊嶋花＆山中柔太朗、恋に危険なワナ 『黒崎さんの一途な愛がとまらない』第9話あらすじ
俳優の豊嶋花と山中柔太朗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系火曜プラチナイト枠ドラマDEEP『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（毎週火曜 深0：24）の第9話が、きょう3日深夜に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】ドキドキ！膝枕してもらう山中柔太朗
原作は、岡田ピコ氏の『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（「COMICポラリス」連載／フレックスコミックス刊）。おにぎり屋の女子高校生・白瀬小春（豊嶋）と恋に不器用な天才小説家・黒崎絢人（山中）の突拍子もないプロポーズから始まる猪突猛進の愛を描く。恋愛経験ゼロのピュアな2人がつむぐポップで甘くて思わず笑顔になる新感覚ラブコメディー。
ピュアな2人の恋に、危険なワナが忍び寄る。小春と黒崎さんが恋人同士になった途端、コミュ力高めで頭脳明晰な黒崎さんの弟・唯央（大西利空）が小春に急接近。黒崎さんにヤキモチを焼かれてしまった小春は、おにぎり屋さんで唯央に話しかけられるたびに、なんとなく罪悪感を覚える。
黒崎さんがサイン会で全国を飛び回っている間、高校卒業後の進路に悩む小春に、唯央が「俺、家庭教師しよっか？」とたずねる。進学せずに店を継ぐにしても勉強は大事だという唯央。小春が返事に迷っていると、父・秋平（竹森千人）が「ぜひお願いします！」と勝手に頼んでしまう。
小春から家庭教師のことを聞いた黒崎さんは「唯央くんは優秀ですし、小春さんにとっては悪い話ではないので」と不安な気持ちを抑えて賛成するものの、唯央のことをよく知るマネージャー・桐矢圭吾（稲葉友）から「俺は警戒するべきだと思うぞ」と忠告され、急にソワソワする。我慢できなくなって小春に電話をかけてみると、唯央が出る。「小春ちゃんと楽しくやっているから、兄さんは安心して仕事がんばって」と電話を切られてしまった黒崎さんは、ますます不安になる。
そんな中、小春は唯央から「一緒に兄さんのサイン会行かない？」と誘われる。「兄さんをお祝いしたいけど、俺１人じゃ行きにくくてさ」と唯央。兄弟の仲を取り持つためならと、小春は唯央と一緒に黒崎さんのサイン会に向かう。しかし、それは唯央のワナだった。兄の幸せが許せない弟のゆがんだ感情が、ついに爆発する。
