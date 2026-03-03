『魔入りました！入間くん』第4期は全24話で2クール放送 NHK Eテレで4月4日スタート
アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ（第4期）が、NHK Eテレにて4月4日午後6時25分から放送されることが決定した。第４シリーズは全24話での放送となり、2クールに渡って入間くんたちの活躍が描かれる。
【写真】OP担当するPenthouse
さらに、第4シリーズのオープニングテーマが、東京発6人組シティソウルバンド・Penthouseによる「一二三」に決定。Vo,Gt 浪岡真太郎から「クールさと賑やかさの狭間で、思わず踊り出したくなるような一曲になっていると思います」とコメントが寄せられた。
同作は、週刊少年チャンピオンにて連載中の同名漫画が原作で、魔界の大悪魔サリバンの孫となり、サリバンが理事長を務める悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間が、悪魔学校での奮闘と成長を描くストーリー。コミックスは累計2000万部を突破している。
