5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は3日、京セラドームで阪神と強化試合を行う。試合前練習にドジャースの大谷翔平投手（31）が登場する球場はどよめき。練習後に左翼5階席にボールを投げ入れるサプライズを行い球場は大盛り上がりとなった。

連日の神対応となった。グレーの半袖Tシャツに身を包み球場に登場した大谷。その姿を確認したファンが大歓声を上げ、場内はその声に反応し騒然となった。大谷は左翼付近で動画を確認しながら入念にキャッチボール。練習を終えると、左翼ポール際の5階席にボールを投げ入れるサプライズ。大歓声が沸き起こる中、ファンがボールをキャッチすると大盛り上がり。ボールを手にしたファンは何度もジャンプして喜びを爆発させた。

練習中にも大谷は、約80メートルの遠投中にフリー打撃の打球をノーバンでキャッチ。そのボールを左翼スタンドに投げ込むと大歓声が巻き起こり、ボール争奪戦となった。キャッチボール相手は侍ジャパンに同行しているドジャース傘下1Aのアスレチックトレーナー前田晃徳氏。投本間の距離になると後ろから球速を計測するなど強度を上げたキャッチボールで調整した。

いよいよ本大会前ラスト実戦を迎える。スタメンが発表され、前日と違い1番に大谷が座り、2番に近藤が入った。3番・鈴木、4番・村上、5番に岡本が入り、6番に吉田と本番前最後の実戦で打線のメジャー組がそろい踏みとなった。

大谷は2日のオリックス戦では「2番・DH」で先発出場したものの、3打数無安打で途中交代した。京セラドームは大谷にとって縁深い球場。14年11月12日の日米野球で投手として侍ジャパンデビュー。日本ハム時代の同年に史上初の2桁勝利＆2桁本塁打も達成した。前回23年大会の強化試合では阪神・才木から伝説の“膝つき弾”を放った。阪神戦での快音をファンも待ちわびている。

阪神戦の先発オーダーは以下の通り。

1番 D H 大谷 翔平

2番 右翼 近藤 健介

3番 中堅 鈴木 誠也

4番 一塁 村上 宗隆

5番 三塁 岡本 和真

6番 左翼 吉田 正尚

7番 二塁 牧 秀悟

8番 遊撃 源田 壮亮

9番 捕手 中村 悠平

投手 高橋 宏斗