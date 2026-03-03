Netflix¡¡WBC¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Ë¿ùÃ«·ý»Î»á¡¡HIKAKIN¤é¤âºÇ¶¯±þ±çÃÄ¤Ç¡È»²Àï¡É
¡¡Netflix¤Ï3Æü¡¢¡Ö2026 ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¡×¤Î¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Ë¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿ùÃ«·ý»Î»á¡Ê35¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò»å°æ²ÅÃË»á¡¢±þ±ç¥ê¡¼¥À¡¼¤ò¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×¤ÎßÀ²ÈÎ´°ì¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤ë¡£º£²ó¿·¤¿¤Ë¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤äÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¸½Ìò°úÂà¸å¤âÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿ùÃ«»á¤¬¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¿ùÃ«»á¤ÏÂç²ñ´ü´ÖÃæ¤ÎÆüËÜÀï¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÁ°Àþ¤«¤éÁª¼ê¤ËÀ¼±ç¤òÆÏ¤±¤ë¤Û¤«¡¢Netflix¸ø¼°SNS¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä½Ð±é¤òÄÌ¤·¤ÆÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Netflix¸ø¼°¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¾å¸¶¹À¼£»á¡¢µÜËÜ¿µÌé»á¡¢¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤é¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëHIKAKIN¤Ê¤É¡¢ÁíÀª30¿Í°Ê¾å¤Î¡È»²Àï¡É¤¬·èÄê¡£³Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Ï3Æü°Ê¹ß¡¢½ç¼¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬È¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Netflix¤Ç4·î5Æü¤«¤éÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¡Ö¥À¥¤¥ä¤ÎA act¶ -Second Season-¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â·èÄê¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê»î¹çÉÁ¼Ì¤ÈÇ®¤¤¥É¥é¥Þ¤Ç¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡¢»ûÅèÍµÆó»á¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¹â¹»ÌîµåÌ¡²è¤Î¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÂôÂ¼±É½ã¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ßÃ«¶Ç¡¢¸æ¹¬°ìÌé¡¢¾®Ì«½Õ»Ô¤éÀÄÆ»¹â¹»ÌîµåÉô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´Ö¤âÌµ¤¯´¬¤µ¯¤³¤ëÇ®¤¤Àï¤¤¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö2026 ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢Á´47»î¹ç¤¬Netflix¤ÇÆüËÜ¹ñÆâÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡Ê¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤¢¤ê¡Ë¡£
¡Ú¿ùÃ«·ý»Î»á¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤³¤ÎÅÙ¡¢Netflix¤Ç¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìîµå¤Ë°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÇØÉé¤¦³Ð¸ç¡£À¤³¦°ì¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯¾ðÇ®¡£¤½¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤ò¡¢ÆüËÜÃæ¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¡£»ý¤Æ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤ÆÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£¤È¤â¤ËÀï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤¡¤¤¤³¤¦¡ª¡ª