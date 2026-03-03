“ひな祭り寒気”で雪や雨　積雪の草津温泉にダウンやブーツ姿の観光客　東京・奥多摩町はみぞれ混じりの雨　警報級の大雪に注意

3日はこのあと関東でも雪が強まる可能性があります。

各地の現在の様子を中継でお伝えします。

まず、午後4時50分現在の群馬・草津町の様子を広瀬修一キャスターがお伝えします。

木の枝に雪が降り積もり、そして、その真ん中にあるのはモミジの葉です。

秋に色づいて冬を越して、残っている葉っぱの周りに雪が覆うという大変珍しい光景です。

3日は寒さもあいまって、湯畑は湯気が高く立ち上っていて、奥の建物のシルエットがうっすら見える程度になっています。

建物の屋根の上には雪が積もっています。

そして今、多くの観光客が湯畑周辺にいますが、ダウンを着ている人が多いです。

そして、履物はスニーカーの人もいますが、雪用のブーツを用意している人もいます。

この湯畑周辺は温泉が地下を走っているため積雪しづらいのですが、少し離れると雪が積もっています。

先ほど観光客が雪だるまを作っていました。

1日で10cm以上の積雪がありました。

水分をだいぶ含んでいる雪になっています。

湯畑周辺には坂や階段が多くあり、このあと寒さが続くと路面凍結となる可能性があるため、こういった坂や階段の上り下りに大変注意が必要になってきます。

続いて、東京・奥多摩町から室岡大晴キャスターがお伝えします。

3日は朝から雨が降っていて、昼前には一度、雨交じりのみぞれが降ってきました。

目で見ていても、雨とみぞれでは大きさや色、そして落下のスピードが違うことが確認できました。

こちら奥多摩町では、3日の夕方から24時間で10cmの降雪が予想されています。

そのため先ほど奥多摩駅では、駅のホームで係員が4日朝の積雪に備えて融雪剤をまいている様子が確認できました。

3日は奥多摩駅を含めて6つの駅に融雪剤をまいて回っているということでした。

そして、千葉県から来た女性に話を聞くと、奥多摩にはよく電車で来るということでしたが、「雪が降ると千葉まで帰れるか」といった心配の声も聞かれました。

地域住民には各家庭に防災無線が配られているということで、電車の運休などの情報は入ってくるということですが、外から来た人はなかなかその情報を得られないということで、役場の人は最新情報をホームページなどで確認するよう呼びかけています。

午後4時55分現在は、まだ電車やバスの運休情報などは出ていません。

では午後4時55分現在、出されている注意報について見ていきます。

大雪注意報が群馬県の広い範囲と栃木県の北部に出されているほか、東京でも奥多摩町と檜原村に出されています。

気温が低くなった場合、警報級の大雪となる恐れがあります。

そして、最新の予想降雪量ですが、4日夕方までに関東地方北部の山地で30cm、平地でも8cmなどとなっています。

路面凍結、着雪による停電、雪崩などに注意してください。