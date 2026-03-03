1日に2回「あのとり方はまた来る」朝晩同じ服装のスイーツ泥棒を無人販売所オーナーが追跡 東京・多摩市
東京・多摩市のスイーツなどを販売する無人販売所で撮影された、ショルダーバッグを提げて深々とフードをかぶった人物。
2月26日午前6時過ぎ、早朝の店内でショーケースを開け、次々と商品を手に取ります。
店内を1周し、会計を済ませるかと思った次の瞬間、お金を支払うことなく店をあとにしていきました。
スイーツ泥棒の瞬間です。
オーナー：
そのまま持って出たので「え？」っていう。
盗まれたのは、人気のシュークリームなど合わせて5点。
被害額は2000円ほどだということです。
オーナー：
また来るだろうなって、あの取り方は。
約12時間後の午後6時過ぎ、ショルダーバッグにフード姿の人物が。
あのスイーツ泥棒と格好が似ています。
慣れた手つきで商品を手に取ると、再びお金を支払うことなく店をあとにしていきました。
オーナー：
同じ格好の人間が入ってきたのを確認したから、何も考えず上着だけ着て、自転車に乗って（向かいました）。
オーナーはこの人物を追跡。
店から1kmほど離れた場所で声をかけました。
オーナー：
朝もやったよな？
盗んだ人物：
はい。
警視庁はフードの人物から任意で話を聞いているということです。