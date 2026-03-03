京大出身の俳優辰巳琢郎（67）が3日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。京大の独特の文化を語った。

番組では「東大京大くらべるSP」というテーマで、お互いの大学出身のインテリ芸能人が出演した。

辰巳は「卒業式で仮装する」と明かした。「なんでかはわかりませんけど、多分、僕が最初、これは仮装ちゃうかったんですけど、自分の卒業式は出れなかったんですよ。NHKの朝ドラで。翌年の卒業式に行けたんですよ、中には入られへんから、後輩たちに『派手な格好せい』って言って。舞台衣装の白いタキシード5、6人に着せてそれで並ばせたんですよね。『横に並んだらわからんから縦に並べ』とか『通路際に並べ』とか言って。そこぐらいから始まった可能性がある」と自身が始めた可能性があることを述べた。

観覧客にいた京大出身の客も「よく見に行ってました」と恒例の仮装する生徒を見ていたと明かし、辰巳は「全員するわけちゃいますよ、一部ですからね」と補足した。

関西出身のブラックマヨネーズ小杉竜一は「ちっちゃいときからニュースになってましたよね。関西の方では。『こんな格好の子います』みたいな。それが普通と思ったらあれ変やったんですね」と語り、スタジオを笑わせた。