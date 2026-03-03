【プロジェクタースクリーン「PRS-C80HD」】 3月3日 発売 価格：28,600円

サンワサプライは、80型プロジェクタースクリーン「PRS-C80HD」を3月3日に発売した。価格は28,600円。

本製品は、デスクやテーブルにクランプでしっかり固定できる、スタンド不要のプロジェクタースクリーン。4K解像度対応で鮮明な映像を映し出せる。省スペース設置が可能で高さや角度の調整にも対応。専用ケースに収納して持ち運ぶことも可能だ。

プロジェクタースクリーン「PRS-C80HD」の特長

デスクにクランプで固定できる

デスクやテーブルにクランプでしっかり固定でき、スタンド不要で限られたスペースにもすっきり設置可能。クランプ部の背面はすっきりとしたフラットなデザインなので壁寄せもしやすくなっている。

設置したまま高さ・前後の向きを調整できる

設置したまま高さや前後の向きを調整でき、投影環境や設置場所、座る位置に合わせて設定可能。高さは220mmの範囲で、角度調整は360度回転で調整できる。

80型の大画面をコンパクトに展開

映像ソフトや地上デジタル放送と同じ画面比率のため、迫力のワイド画面を投影できる。

4K解像度に対応した高画質なスクリーン

生地表面の凹凸が少なく、縞模様(モアレ)が発生しにくいため、4K・フルハイビジョンの映像をキレイに映し出す。

様々な場所で活用できる

オフィスや学校など、場所を選ばずに活用できる。

コンパクトに持ち運べる収納バッグ

付属の収納バッグを使えば、コンパクトに収納・持ち運びができるうえ、移動や保管の際にスクリーンを傷や汚れから守れる。

360度回転して荷物・書類の目隠しに

360度回転するためデスクの手前に取り付けることもでき、セミナーや説明会などで荷物や書類の目隠しとしても使用できる。

名刺ポケット付き

収納バッグには名刺ポケットが付いており、所属やクラス名などを入れて識別できる。

