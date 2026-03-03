春は黒より断然“ネイビー”かも！【GU】40・50代の春に♡「即戦力カーデ」

春の羽織りを探しているなら、黒より軽やかに見えつつ清潔感や落ち着きも感じさせる“ネイビー”を選ぶのが正解かも。今回は【GU（ジーユー）】で見つけた、40・50代の毎日に寄り添う上品カーディガンをピックアップ。これからの季節の即戦力として活躍してくれそうなアイテムなので、春コーデのアップデートにぜひ取り入れてみて。

さりげない起毛感が優しい印象をプラス

【GU】「パフニットクルーネックカーディガン」\1,990（税込）

ほんのり起毛感のある素材が、上品でありながらやわらかな表情を添える1枚。ベーシックなクルーネックタイプなのでパンツに合わせてクリーンに、スカートでレディな雰囲気にと着回しを楽しめそうです。黒よりも優しげなネイビーだからこそ、色を置き換えるだけでも春らしい仕上がりになりそう。ボタンを閉じてプルオーバー風に活用するのもおすすめです。

ジャケット見えデザインでエレガントに決まる

【GU】「ツイーディーニットカーディガン」\2,990（税込）

ツイード調の編み地と華やかなゴールドボタンが、きちんと感を演出するネイビーカーデ。羽織るだけでジャケット見えするデザインで、セレモニーやオフィスなどオンスタイルにも活躍してくれそうです。特にスラックスやタイトスカートと合わせれば、ぐっと洗練された印象に。かしこまりすぎない好バランスな1枚だから、ジーンズでカジュアルダウンして着こなすのもアリかも。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M